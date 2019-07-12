Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasada S-400 hareketliliği /12 Temmuz 2019 11:41

Piyasada S-400 hareketliliği

Milli Savunma Bakanlığı'nın Rus S-400 hava savunma sisteminde ilk bataryanın Ankara'ya intikal ettiğini açıklaması piyasaları hareketlendirdi. Dolar 5,71 TL'nin üzerine çıkarken, Borsa İstanbul (BİST) yüzde 1 değer kaybetti. Gözler gün içinde okyanus ötesinden yapılacak açıklamalara çevrildi.

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SAMANYOLUHABER- Haftanın son işlem gününe sakin başlayan piyasalar Milli Savunma Bakanlığı'nın "S-400'de ilk batarya geldi" açıklamasıyla döviz ve hisse senetleri piyasaları hareketlendi. 

Amerikan Doları 5,71 TL seviyesinin üzerini gördü. Euro ise 6,43 TL'yi aştı. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

BAKANLIK RESMEN İLAN ETTİ: S-400, ANKARA'DA

Milli Savunma Bakanlığı, "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu açıklamanın akabinde 5,71 TL ile gün içi en yüksek seviyeyi gören dolar Türkiye saati ile 11:30'da  yüzde 0,55 artıda 5,7046 TL'den satılıyor. Aynı dakikalarda euro ise 6,4249 TL oldu. 

BİST 100 endeksi ise 99 bin puanın altına indi.

GÖZLER AMERİKA'DAN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Uzmanlar piyasaların yönünü gün içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelecek açıklamaların belirleyeceğinin altını çizdi. 

ABD, S-400'ün teslim alınması halinde Türkiye'ye mali ve askeri müeyyide uygulanacağını açıklamıştı.  

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