Bahçeli'den ilk açıklama

Bahçeli'den anayasa oylamasına ilişkin ilk açıklama









316 AKP milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin maddelerinin görüşmelerinin başlaması için oylamaya yapıldı. Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin ilk oylamaya 480 milletvekili katıldı. 338 oyla 330 sınırının üstünde kabul çıkarken, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.





Bahçeli yorumladı





Al Jazeera'ya açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli "338 başlangıç için normal. Meclis maddelere geçilmesini kabul etmiş oldu. Bakalım önümüzü göreceğiz" dedi.





15 fire





Başkanvekili oy kullanamadığından bir AKP'li vekil de mazeretli olduğundan AKP'nin 314 sandalyesine ek olarak diğer partilerden 24 oy destek aldığı görüldü. Bu oyların MHP'den geldiği kabul edilirse, 39 kişilik MHP grubunun 15 fire verdiği sonucu çıkıyor. MHP grubundan 5 milletvekili teklife evet oyu vermeyeceklerini önceden açıklamışlardı.