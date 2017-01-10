Bir ay önce dolar yakan Tanju Çolak ne kadar zarar etti?

Dolardaki inanılmaz yükseliş, Erdoğan'ın çağrısıyla bir ay önce elindeki dolarları bozduranları üzdü





Erdoğan'ın sevenlerinin, Devlet kurumları başta olmak üzere eldeki dolarları bozdurarak büyük sermeye sahiplerinin ucuz dolar toplamasını sağladığı geçtiğimiz aydan bu yana dolardaki yükseliş durdurulamıyor. Reel politikayla uzaktan yakından ilgisi olmayan, aksine eldeki kritik döviz rezervlerini eriteceği için şimdilerde faturayı kabartan dolar bozdurma kampanyası sonrasında edilen kârdan zarar, büyük rakamlara ulaştı.





'DOLARI YAKMAYA GELDİK, DOLARLA DALGA GEÇMEYE GELDİK'





Bundan bir ay önce ünlü futbolcu Tanju Çolak'ın İstanbul Kağıthane'de bir grup iş adamıyla beraber döviz bürosunda toplanıp 80 bin doları TL'ye çevirdiği basına yansımıştı. 3.43 TL'den bozdurduğu dolarlar sonrası yaptığı açıklamada "Dolarla dalga geçmeye geldik. Doları yakmaya geldik. Samsunlular bugün ilk çıkışı yapmışlardır" diyen Tanju Çolak ve beraberindekiler ellerinde bulunan 1 dolarları da ateşe vermişlerdi.





BİR AYDA ETTİĞİ ZARAR 27.200 TL





Bir ayda Tanju Çolak'ın ne kadar zarar ettiği ise bugün bir Twitter kullanıcısı tarafından hesaplandı.





''6 Aralık tarihinde 3,43'ten 80 bin $ bozduran Tanju Çolak bugün itibariyle 34 günde 27.200 TL zarar etmiş oldu.'' diyen Twitter kullanıcısı Tanju Çolak'In ettiği zararı da hesaplamış oldu.



















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