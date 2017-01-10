Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir ay önce dolar yakan Tanju Çolak ne kadar zarar etti? /10 Ocak 2017 13:06

Bir ay önce dolar yakan Tanju Çolak ne kadar zarar etti?

Bir ay önce 'Doları yakmaya geldik, dolarla dalga geçmeye geldik' diyerek 80 bin dolar bozduran Tanju Çolak bir ayda 27 bin 200 TL zarar etti

Erdoğan'dan yastık altında döviz tutanlara: 'Bozdurun!'

Dolardaki inanılmaz yükseliş, Erdoğan'ın çağrısıyla bir ay önce elindeki dolarları bozduranları üzdü

Erdoğan'ın sevenlerinin, Devlet kurumları başta olmak üzere eldeki dolarları bozdurarak büyük sermeye sahiplerinin ucuz dolar toplamasını sağladığı geçtiğimiz aydan bu yana dolardaki yükseliş durdurulamıyor. Reel politikayla uzaktan yakından ilgisi olmayan, aksine eldeki kritik döviz rezervlerini eriteceği için şimdilerde faturayı kabartan dolar bozdurma kampanyası sonrasında edilen kârdan zarar, büyük rakamlara ulaştı.

'DOLARI YAKMAYA GELDİK, DOLARLA DALGA GEÇMEYE GELDİK'

Bundan bir ay önce ünlü futbolcu Tanju Çolak'ın İstanbul Kağıthane'de bir grup iş adamıyla beraber döviz bürosunda toplanıp 80 bin doları TL'ye çevirdiği basına yansımıştı. 3.43 TL'den bozdurduğu dolarlar sonrası yaptığı açıklamada "Dolarla dalga geçmeye geldik. Doları yakmaya geldik. Samsunlular bugün ilk çıkışı yapmışlardır" diyen Tanju Çolak ve beraberindekiler ellerinde bulunan 1 dolarları da ateşe vermişlerdi.

BİR AYDA ETTİĞİ ZARAR 27.200 TL

Bir ayda Tanju Çolak'ın ne kadar zarar ettiği ise bugün bir Twitter kullanıcısı tarafından hesaplandı.

''6 Aralık tarihinde 3,43'ten 80 bin $ bozduran Tanju Çolak bugün itibariyle 34 günde 27.200 TL zarar etmiş oldu.'' diyen Twitter kullanıcısı Tanju Çolak'In ettiği zararı da hesaplamış oldu.




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