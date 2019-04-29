Samanyolu Haber /Dünya / Bağdadi'nin 5 yıl sonra yeni görüntüleri yayınlandı /29 Nisan 2019 23:24

Bağdadi'nin 5 yıl sonra yeni görüntüleri yayınlandı

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı. Beş yıl sonra yayınlanan ilk görüntülerde Bağdadi, öldürülen IŞİD'lilerin "intikamının alınacağını" söylüyor.

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IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, örgütün propaganda aracı olarak kullandığı El Furkan medya ağının yayınlandığı görüntülerle yaklaşık beş yıl sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

Yaklaşık 18 dakikalık videoda, görüntülerin bu ay içinde çekildiği belirtiliyor. Konuşmasında IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son yerleşim yeri olan Bağuz'da verilen "savaşın" kaybedildiğini kabul eden Bağdadi, Batı'ya yönelik operasyonlarını, verdikleri "uzun süreli bir savaşın" parçası olduğunu ve öldürülen örgüt üyelerinin "intikamının alınacağını" söylüyor. Bağdadi, 21 Nisan'da Sri Lanka'da düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen bombalı saldırıları övüyor. IŞİD lideri, bu saldırıların, Suriye'de Bağuz'un kaybedilmesinin intikamı olduğunu ifade ediyor.

Bağdadi'nin daha önce 2014 yılında Musul'daki El Nuri Camii'nde kalabalığa hitap ederken çekilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu videoda kendini IŞİD'in Suriye ve Irak'ta o dönem kontrol etitği toprakların "halifesi" ilan eden Bağdadi'nin daha önce yayınlanan son görüntüsü de bu olmuştu.

İlerleyen yıllarda 47 yaşındaki IŞİD liderinin öldürüldüğüne ya da yaralandığına dair birçok kez iddialar ortaya atılmıştı. Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen son ses kaydı ise geçen ağustos ayında yayınlanmıştı.

IŞİD liderinin, bugün yayınlanan videoda, son görüntülerine kıyasla daha kilolu olduğu ve beyazlayan sakallarının kına nedeniyle kızıl renge büründüğü görülüyor. Görüntülerde, bağdaş kurarak oturan Bağdadi'yi dinleyen üç kişinin yüzlerinin buzlanmış olması dikkat çekiyor.
(Deutsche Welle Türkçe)

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