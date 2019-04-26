Samanyolu Haber /Dünya / Sri Lanka'da IŞİD bağlantılı 140 kişi aranıyor /26 Nisan 2019 13:48

Sri Lanka'da IŞİD bağlantılı 140 kişi aranıyor

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırılarla ilgili 'IŞİD ile bağlantılı' 140 kişinin arandığı duyuruldu.

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Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena, başkent Colombo’da gazetecilere yaptığı açıklamada IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen 140 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Sirisena, hükümetin ülkedeki IŞİD faaliyetlerini tamamen kontrol edebilecek kapasitede olduğunu da söyledi.

Sirisena, saldırılarla ilgili istihbaratların kendisiyle paylaşılmadığını belirtti, hükümeti de istihbarat sistemini zayıflatmakla eleştirdi. 

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 359'DAN 253'E ÇEKİLDİ

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo'nun banliyöleri Dehiwala'da ve Dematogoda’da patlamalar oldu. 
Reuters haber ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı. Bu iddia doğrulanırsa, Sri Lanka saldırıları örgütün Irak ve Suriye dışında gerçekleştirdiği en ölümcül saldırılardan biri olacak.

Bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, daha önce açıklanan 359'dan 253'e güncellendi. Saldırılarda 500'den fazla kişi de yaralandı.

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