Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta sonrasında oluşan puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken zirvede işler iyice karıştı. Lider Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıpları Galatasaray ve Beşiktaş'ı da şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir konuma getirdi.





Son beş maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş liderle arasındaki puan farkını üçe indirirken, son maçında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray ise liderlik fırsatını tepmiş oldu.





Son maçlar sonrasında Medipol Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 1 puan farkla Beşiktaş'ın önünde ikinci sırada yer alıyor.





Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve 33. hafta maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarının şampiyonluk düğümünü büyük oranda çözmesi bekleniyor.





İşte 30. hafta maçları sonrasında Spor Toto Süper Lig'de oluşan son puan durumu...















