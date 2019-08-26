Samanyolu Haber /Gündem / 'Ahmet Davutoğlu, ihraç talebi ile disipline sevk edilebilir' /26 Ağustos 2019 15:21

'Ahmet Davutoğlu, ihraç talebi ile disipline sevk edilebilir'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP tarafından ihraç edilebileceğini yazdı.

SHABER3.COM

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gündemi sarsan açıklamalarını değerlendirdi.

Davutoğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) kopuş sürecine girdiğini belirten Zeyrek, Davutoğlu’nun AKP yönetimini üst perdeden eleştirdiğine dikkati çekti. 

ÇARŞI KARIŞIYOR MU?

Zeyrek ayrıca AKP yönetiminin Davutoğlu'nu kesin ihraç talebi ile disipline sevk edebileceğini sözlerine ekledi.

Zeyrek’in "Çarşı karışıyor mu?" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“2002 Kasım ayından beri iktidarda olan AK Parti'nin 18. yaşını kutladığı şu günlerde, partinin ikinci genel başkanı (ve kendi tabiriyle “ilk seçilmiş başbakanı”) Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşma siyaseti ısıttı.

Davutoğlu'nun neden bu kadar üst perdeden konuştuğunu araştırdım.
Daha önce “trenden inmek”, “ümmete ihanet etmek” gibi genel ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu kez “manifesto” sözcüğünü telaffuz etmişti ve Davutoğlu, belli ki Erdoğan'ın o açıklamalarını doğrudan üzerine alınmıştı.

Konuşmasının metnini baştan sona okudum. “İtiraz” aşamasından “kopuş” aşamasına geçtiği belli.
 
İki nokta çok dikkatimi çekti:

Erdoğan'ın “bize Ömerler lazım” cümlesine Davutoğlu şu yanıtı veriyor:
“… farklı görüş beyan edenler, farklı fikir beyan edenler, devlet yöneticilerinden hesap soranlar hesap sordukları için hain ilan ediliyorsa, biz Ömer arıyoruz diyenlerin önce Hazreti Ömer'i hatırlamaları lazım. Savaş ganimetleriyle ilgili hesap soran ashaba hain demedi Hazreti Ömer, izahat getirdi oğlu Abdullah Bin Ömer tarafından. Biz, hesap sorulabilir bir düzen istiyoruz.”

Muhafazakâr camiada Hz. Ömer'in hikayeleri “adalet” ve “yolsuzlukla mücadele” kavramlarını pekiştirmek için anlatılır. Haliyle Davutoğlu'nun “önce Hz. Ömer'i hatırlamaları lazım” ifadesi ile ganimet göndermesi doğrudan yolsuzluk iması olarak karşımıza çıkıyor.

Davutoğlu, terörle mücadele konusunda ise “Şimdi sorma vakti bizde, terörle mücadele konusunda defterler açılırsa, birçok insan, insan yüzüne çıkamaz, bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar açık söylüyorum” ifadesini kullanmış. Ardından da “neden mi” sorusunu sorup, 2015 yılında 7 Haziran ile 1 Kasım tarihlerinde yapılan genel seçimler arasındaki döneme dikkat çekiyor.
 
Peki Davutoğlu o dönemi hatırlatarak kime, ne mesaj vermişti:

Yaptığım görüşmelerde, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti içindeki bir gruba gönderdiği mesajın şu şekilde tercüme edildiğini anladım:
“Ülke terörle mücadelede kritik bir eşikten geçerken, biz terörle mücadelede zaafa düşmeyelim diye çalışırken, Erdoğan ve bazı kurmayları 12 Eylül 2015 günü yapılan AK Parti Kongresi'nde MKYK derdine düşmüş, kendi siyasi ikballerini düşünüyordu.”

Davutoğlu'nun AK Parti yönetiminin yolsuzluk ve terörle mücadeledeki tavrını sorgulayan bu mesajlar gerçekten çok sert.

Peki bu konuşmadan sonra Davutoğlu partide kalmayı sürdürecek mi?

Genel başkanlığını yaptığı, başındayken iki genel seçime girdiği, 81 ilde miting yaptığı, teşkilatlarıyla hukuk oluşturduğu partiyi bırakması Ali Babacan'ın bırakması kadar kolay değil.

Ancak, Sakarya konuşmasından sonra Davutoğlu-AK Parti bağı sürdürülebilir olmaktan çıktı.

Çok yakın bir zamanda Davutoğlu'nun partiden istifa etmese de parti yönetimi kendisini kesin ihraç istemi ile disipline sevk edebilir.
Taraflar eteklerindeki taşları dökmeye başlayabilir.
Yani bir başka deyişle çarşı karışabilir.
Belki biz de bu sayede perde gerisinde kalmış onlarca gerçeği öğrenme fırsatı buluruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ahmet Davutoğlu, ihraç talebi ile disipline sevk edilebilir' Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:13:05