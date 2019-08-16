Gül ve Babacan niye bu kadar rahat?

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi kontrolündeki gazete ve televizyonlar üzerinden 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’a yönelik baskıyı artıracağı belirtiliyor.







Serkut Bozkurt, Artı Gerçek’te bugün yayımlanan “Erdoğan bastırıyor, Gül ve Babacan niçin bu kadar rahat!” başlıklı makalede Erdoğan’ın yeni parti kurmaya hazırlanan Babacan hakkında menfi veya müspet tek satır haber görmek istemediğini iddia etti.





ERDOĞAN YENİ PARTİYE KARŞI BASKININ DOZUNU ARTIRACAK





Bozkurt, “Bunun için çıta yükseltildi. Baskılar daha da artacak.” dedi.





Bozkurt, “Erdoğan, medyanın yüzde 95’ini yönetmesine rağmen doymuyor. Yeni kurulacak partileri de hesaplayan Erdoğan ve ekibi, nasıl ki, Moskova üzerinden yaptığı baskıyla gazetecilerin işine son verdiyse, dozu arttırarak bu kez medyanın A Haber hizasına gelmesini isteyecek.” ifadelerini kullandı.





Demirören medyasında üst seviyedeki son değişiklikleri “erken seçimin sinyali” diye niteleyen Bozkurt, Erdoğan’ın baskı ve ötekileştirici siyaset diline mukabil Babacan cenahının hazırlıklı ve soğuk kanlı olduğunu kaydetti.





Bozkurt, “Bu rahatlığı, tıpkı AKP’den ayrılıp, Babacan’ın partisine katılacak siyasetçiler gibi değerlendirenler var. Yani, Erdoğan’a yakın görünen, onun beslediği medya bir anda Babacan tarafına geçebilir.” dedi.





NTV-STAR TV ERDOĞAN ELEŞTİRİSİN BAŞLARSA…





Bozkurt kulisi veren kaynağına, “Bunun işareti nasıl anlaşılır?” sorusunu yönelttiğini belirtti.





Bozkurt, aldığı cevabı ise şöyle özetledi: “O da ‘Ali Babacan ile hep beraber hareket eden Mehmet Şimşek, şimdi Ferit Şahenk’in patronu olduğu Doğuş Grubu’nun Londra’daki banka yönetiminde danışman. Şimşek, Ali Babacan’ın kuracağı partiye geçtiği zaman, ki geçecek, medyada değişiklik netleşecek. Tam o sırada, Doğuş Grubu (NTV – Star TV) Erdoğan eleştirisine başlarsa şaşırmamak gerek’ dedi.”





LİBERAL, ÇÖZÜM SÜRECİNE VE MERKEZ SOLA YAKIN İSİMLER DE OLACAK





Bozkurt, Babacan’ın kuracağı partide AKP’den gelen isim sayısının tahmin edildiği gibi çok olmayacağını kaydetti.





Bozkurt, “Eski veya küskün AKP’liler yerine yeni, liberal, çözüm sürecine ve merkez sola yakın isimler öne çıkacak. Seçim propagandası sırasında yeni yüzler ekrana gelecek.” değerlendirmesinde bulundu.



