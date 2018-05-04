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Baba-oğul böyle kavuştu: Geleceğim dedim ben!
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Baba-oğul böyle kavuştu: Geleceğim dedim ben!
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04 Mayıs 2018 23:56
Baba-oğul böyle kavuştu: Geleceğim dedim ben!
Yunanistan’da beyin kanaması sonucu vefat eden Esma Uludağ’ın çocukları babalarına kavuştu. O anlar, şahit olanlar tarafından videoya kaydedildi.
Baba-oğul böyle kucaklaştı
Esma Uludağ'ın vefatı sonrası Yunanistan'a giden baba Mehmet Ali Uludağ’ın çocuklarına kavuşma anı yürekleri burktu. Oğlu ile dakikalarca kucaklaşan baba Uludağ, “‘En zoru annelerinin acı haberini söylemekti” dedi.
Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocukları, babalarına kavuştu!
Yunanistan'da vefat eden Türkiyeli mülteci Esma Uludağ'la ilgili kısa belgesel
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