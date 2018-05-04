Samanyolu Haber /Ekonomi / Lira 15 senedir ilk defa bu seviyelere kadar indi /04 Mayıs 2018 23:34

Lira 15 senedir ilk defa bu seviyelere kadar indi

Türk Lirası'nın değer göstergelerinden biri olan 'reel döviz kuru endeksi nisanda tüketici fiyatları bazlı olarak yüzde 2,12 düşüş gösterdi. Reel efektif döviz kurunda 2003'ten bu yana en düşük seviye kaydedildi.

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Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 81,71 puana indi. TÜFE bazlı reel döviz kuru da Mart'ta 83,42'den 83,48'e revize edildi. 

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirasının (TL) ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.
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