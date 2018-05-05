Goldman Sachs'tan kritik yaz ayları uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar TL karşısında rekor kırarken, yatırım bankası Goldman Sachs’den uyarı geldi.





Goldman Sachs, enflasyon verilerini yorumladığı değerlendirme notunda, Türkiye ekonomisinin aşırı ısınmakta olduğunu ve bunun enflasyon baskılarını artırdığını vurguladı.





‘ENFLASYON YAZ SONUNDA YÜZDE 12 OLACAK’





“Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12’nin üzerinde tepe yapacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, “Bu ay açıklanan enflasyon rakamını ve Türk Lirası’nın performansını dikkate aldığımızda, 3. çeyrekte 75 baz puan faiz artırımı tahminimiz için risklerin daha erken ve daha büyük bir faiz artırımına doğru kaydığını düşünüyoruz” dedi.





Değerlendirme notunda, “Türkiye’de enflasyonun yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12 seviyesinin üzerinde tepe yapmasını ve yıl sonunda yüzde 11 olmasını bekliyoruz” denildi.