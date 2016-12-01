Samanyolu Haber /Dünya / Arap Birliği'nden AKP'ye şok IŞİD suçlaması /01 Aralık 2016 12:56

Arap Birliği'nden AKP'ye şok IŞİD suçlaması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin IŞİD’in büyüttüğünü ve Esed’i devirmek için IŞİD'in işini kolaylaştırdığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır TV’ye verdiği mülakatta, Ankara’yı Irak ve Suriye’nin iç işlerine karışmakla da suçladı. Middle East Eye’ın aktardığına göre, Gayt, Suriye halkının gelecekteki seçimlerde Beşşar Esed’i seçmesi durumunun herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi. Genel Sekreter, bunun için öncelikle Suriye’de bir ateşkes ilân edilmesi gerektiğini belirtirken, bir uzlaşma çerçevesi çizilmesi gerektiğini, çünkü bazı grupların Esed’le birlikte çalışmak istemediğini vurguladı.

Gayt, sorunun muhalefet ve iktidardan oluşan Suriyelilere bırakılması gerektiğine işaret ederken, “Terörist gruplar bu sürecin dışında bırakılmalı” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'YE SERT SÖZLER

Türkiye'nin binlerce Batılı gencin Irak ve Suriye'de savaşmasına izin verdiğini ve IŞİD'in sınırdan petrol satışı ile gelirlerini artırmasını sağladığını söyleyen Gayt, Ankara'nın Esad'ı devirmek için IŞİD'in yükselişini kolaylaştırdığını da iddia etti.

Kürtleri de IŞİD'le savaşma bahanesiyle topraklarını genişletmeye çalışmakla suçlayan Gayt, İran'ın Arap başkentlerindeki "egemenliğinden böbürlenmesinden" duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdi.
<< Önceki Haber Arap Birliği'nden AKP'ye şok IŞİD suçlaması Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:21