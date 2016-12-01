Arap Birliği'nden AKP'ye şok IŞİD suçlaması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır TV’ye verdiği mülakatta, Ankara’yı Irak ve Suriye’nin iç işlerine karışmakla da suçladı. Middle East Eye’ın aktardığına göre, Gayt, Suriye halkının gelecekteki seçimlerde Beşşar Esed’i seçmesi durumunun herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi. Genel Sekreter, bunun için öncelikle Suriye’de bir ateşkes ilân edilmesi gerektiğini belirtirken, bir uzlaşma çerçevesi çizilmesi gerektiğini, çünkü bazı grupların Esed’le birlikte çalışmak istemediğini vurguladı.







Gayt, sorunun muhalefet ve iktidardan oluşan Suriyelilere bırakılması gerektiğine işaret ederken, “Terörist gruplar bu sürecin dışında bırakılmalı” uyarısında bulundu.



