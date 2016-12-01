Doğan Grubu'na operasyon

DOĞAN HOLDİNG'E OPERASYON





Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Akşam gazetesi, geçen Perşembe günü manşetten Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ı hedef aldı.







Gazete “Aydın Doğan’ın FETÖ kriptosu” başlıklı haberde “Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına destek verdiğini yazdı.













AKŞAM'IN HEDEF GÖSTERMESİNDEN BİR HAFTA SONRA





O haberden sadece bir hafta sonra Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu sabah saatlerinde Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alındı.





Ancak Doğan Holding'e operasyonun bununla sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor.





SIRA AYDIN DOĞAN'A GELDİ





Yine Sancak'a ait Star Gazetesi'nin küçük tetikçisi Cem Küçük, Doğan Holding'e yönelik yeni operasyonlar olacağını ve sıranın Aydın Doğan'a geldiğini yazdı.





Cem Küçük Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:





"Aydın Doğan için geri sayım başladı. Adamı Barbaros Muratoğlu gözaltına alındı. Barbaros Muratoğlu demek Aydın Doğan demektir. Muratoğlu, Doğan'ın FETÖ işlerini yaptı 2011-16 dönemi" diyen Küçük, "Arkadaşlar basın aleminde bir dönemin sonuna yaklaşıyoruz. Medya tarihinde önemli bir dönemece girdik. Aydın Doğan'ın emrindeki diğer çomarlar da hesap verecek elbette, tıpkı Barbaros Muratoğlu gibi... 2013-16 arası bilerek ve isteyerek FETÖ ile işbirliği yapmayın dedim hep. Dinlemediler ve tutuklanacaklar... Ahmet Hakan 2013-16 arası FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım ve yataklık ettin, dostun Barbaros gibi. Ne olacak şimdi?"





Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitoğlu'da tıpkı küçük tetikçi gibi medyada yeni bir operasyonun olacağını yazdı.





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