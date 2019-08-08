Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple'a soruşturma /08 Ağustos 2019 15:18

Apple'a soruşturma

Rusya'da Amerikan teknoloji devi Apple'a Rus firması Kaspersky Lab'ın şikâyeti üzerine haksız rekabet soruşturması açıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşları giderek derinleşirken bu rekabete Rusya da dahil oldu. 

Rusya'da Amerikan teknoloji devi Apple'a Rus firması Kaspersky Lab'ın şikâyeti üzerine haksız rekabet soruşturması açıldı.

NİÇİN GÜNCELLENMİYOR?

Rus rekabet kurumu FAS, siber güvenlik firması Kaspersky Lab'ın müracaatı üzerine Apple şirketine soruşturma açıldığını teyit etti. 

FAS, Kaspersky Lab'ın çocuklar için güvenlik uygulamasının niçin Apple'ın işletim sisteminde güncellenmediğine dair soruşturma yapıldığını bildirdi. Bu gecikmeden dolayı Rus firmasının uygulamada kayıplar yaşadığı iddia ediliyor.

Rus kurumu, Kaspersky'nin uygulamasıyla benzer özelliklere sahip Apple'a ait Screen Time isimli uygulamanın ise güncellendiğine dikkati çekti.
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