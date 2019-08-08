Katar Bankası, El Nusra’yı fonlamakla suçlanıyor

İki zengin kardeşin Londra ofisi de olan Doha Bank’ın hesaplarını kullanarak, Suriye iç savaşı süresince El-Kaide’ye bağlı El Nusra Cephesi'ne çok büyük tutarlarda fonlar aktardığı ileri sürülüyor.







The Times bu hafta, Katar tarafından kontrol edilen bir İngiliz bankası olan Al Rayan’ın, Amerika tarafından terörist bir kurum olarak değerlendirilen bir hayır kurumunun da dâhil olduğu, İslamcılarla bağlantılı sayısız İngiliz kuruluşuna finansal hizmetler sağladığını açıklamıştı.





Halen Avrupa'da yaşayan ve cihatçıların elinde “ciddi fiziksel ve psikolojik hasarlar” aldıklarını iddia eden sekiz Suriyeli, Doha Bank aleyhinde tazminat talebi için Yüksek Mahkeme'ye başvurdular.





Mahkeme tarafından kimlikleri gizlenen başvuru sahipleri ek olarak Suriye'deki “evlerinden güç kullanılarak çıkarıldıklarını” ve “El-Nusra Cephesi'nin yasadışı eylemleri sonucu” işlerini kaybettiklerini iddia ediyorlar.





Davaların muhatapları, Doha Bank’ın yanı sıra küresel inşaat şirketlerinin sahibi de olan ve “önde gelen Suriyeli / Katarlı iş adamları” olarak tanımlanan Moutaz ve Ramez El-Khayyat.





Yüksek Mahkeme'nin Queen’s Bench şubesine geçen hafta yapılan başvurularda, “El- Khayyat kardeşlerin El-Nusra Cephesi'ni, Doha Bank’daki kendilerine ve/veya kendileri ile ilişkili tüzel kişilere ait hesaplar üzerinden finanse ettiği ve/veya finanse edilmesine yardım ettiği iddia ediliyor.





Bankadan, Türkiye ve Lübnan'daki hesaplara gönderilen yüksek tutarlardaki paraların, nakit çekilerek cihatçılara teslim edilmek üzere Suriye sınırından geçirildiği öne sürülüyor. Talepte, “Sanıkların eylemlerinin bir sonucu olarak, El-Nusra Cephesi, talep sahiplerine zarar ve hasar verdi” deniliyor.





The Times, Doha Bank ile El-Khayyat kardeşleri, haklarındaki iddialar ile ilgili yorum yapmaya davet etti. Kardeşlerden henüz bir cevap gelmedi.





Banka’nın Londra Baş Temsilcisi Richard Whiting dün, mahkeme talebinin kendilerine geçen hafta içerisinde ulaştığını doğrulayarak “Yakın zamanda ortaya atılan bu iddialar içerisinde belirtilen detaylar kısıtlıdır ve Doha Bank Limited söz konusu iddialar ile ilgili olarak yasal yollara başvuracaktır. Ancak, aleyhindeki iddiaların mesnetsiz ve haksız olduğunu düşünmektedir” dedi.





Suriyeli talep sahipleri Londralı hukuk firması Richard Slade ve Ortakları tarafından temsil ediliyor. Slade, El-Khayyat kardeşler hakkındaki iddiaların kanıtlanması için adımların atıldığını söyledi. Hukuk firması; Doha Bank ve El-Khayyat kardeşlerin, “uluslararası ve ulusal yasaları ihlal eden” bir eylem olan, kendilerinden veya hesaplarından geçen fonların El-Nusra Cephesi için yollandığını “bildiklerini (ya da bilmeleri gerektiğini) söylüyor. Başvurucular, Londra'daki mahkemeyi tazminat tutarını belirlemek için Suriye yasalarını uygulamaya davet ediyor.





Doha Bank’ın en büyük hissedarı, Körfez eyaletinin egemen servet fonu olan Katar Yatırım Merkezi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı ve pek çok müdürü Emirlik’in yöneticisi El-Thani ailesinin üyelerinden oluşuyor.





Al-Khayyat kardeşler sırasıyla Doha merkezli UrbaCon Ticaret ve Taahhüt Şirketi'nin (UCC) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak da görev yapıyor. Şirket yakın zamanda Londra’da Hyde Park'ın karşısında Viktorya dönminden kalma, ikinci derece tarihi alan olarak nitelendirilen beş katlı üç evi restore etmişti. Mülkler 2014 yılında 70 milyon pound’a alındığı öğrenilmişti.





İran Konsolosluğu’nun hemen yanındaki evler, bir zamanlar John F. Kennedy'nin çocukluğun geçtiği, eskiden ABD büyükelçilerinin ikametgâh olarak kullandığı evi de içeriyor. Uzmanlar, Prens Kapısı projesinin, tek bir saray evine dönüştüğü takdirde, değerinin 300 milyon pounda çıkacağını düşünüyor.