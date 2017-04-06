Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan BMGK'ya 'İdlib' raporu /06 Nisan 2017 08:03

Ankara'dan BMGK'ya 'İdlib' raporu

Türkiye Suriye'de yaşanan kimyasal silah kullanımı ile ilgili Birleşmiş Milletlere rapor gönderdi

SHABER3.COM

Ankara dün olağanüstü BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi uzman bulguları ve tanık ifadelerinden oluşan raporu Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği’ne acil kodla iletti. Acil kodla yollanan raporda Suriye’nin İdlib vilayetindeki kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye çıktığı bildirildi. Dışişleri, saldırıyı rejimin iki uçağının düzenlediğini belirtti. Yine rapora göre, saat 06.30’da 5 sorti yapıldı. Moskova ise rejimin kimyasal silah üretim tesisini vurduğunu savunurken Türkiye'nin raporunda rejimin hava saldırısında klor gazının kullanıldığı iddia edildi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Dünya Sağlık Örgütü’nün ya da af örgütlerinin de otopsiye katılmasını istedim çünkü maalesef ABD bunu bir sarin gazi saldırısı olarak yorumluyor. Sarin gazı da olsa o da bir kimyasal silahtır ama en insafsız silah, klor gazıdır" dedi.
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