Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Dünya'da liderliği kimseye kaptırmıyor /06 Nisan 2017 08:19

Türkiye Dünya'da liderliği kimseye kaptırmıyor

Türkiye günlük 330 dakika televizyon izleme oranıyla dünya lideri

Türkiye Dünya'da liderliği kimseye kaptırmıyor

Medya takip merkezi Ajans Press’in RTÜK verilerinden yaptığı araştırmaya göre Türkiye, 330 dakika günlük televizyon izleme oranıyla dünya lideri.

Türkiye’yi 265 dakikayla Japonya ve 261 dakikayla İtalya izledi.

Liste şöyle devam etti:

Polonya: 247 dakika
İspanya: 244 dakika
Rusya: 239 dakika
İngiltere: 232 dakika
Fransa: 226 dakika
Almanya: 221 dakika
Brezilya: 217 dakika

Kısa bir süre önce yayınlanan RTÜK raporunda, kadın izleyicilerin bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını erkek izleyicilerden daha fazla izlediği, erkek izleyicilerin yalnızca tartışma programlarını izleme payında ilk sırada olduğu ortaya çıkmıştı.
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