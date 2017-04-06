Türkiye Dünya'da liderliği kimseye kaptırmıyor

Medya takip merkezi Ajans Press’in RTÜK verilerinden yaptığı araştırmaya göre Türkiye, 330 dakika günlük televizyon izleme oranıyla dünya lideri.





Türkiye’yi 265 dakikayla Japonya ve 261 dakikayla İtalya izledi.







Liste şöyle devam etti:





Polonya: 247 dakika

İspanya: 244 dakika

Rusya: 239 dakika

İngiltere: 232 dakika

Fransa: 226 dakika

Almanya: 221 dakika

Brezilya: 217 dakika





Kısa bir süre önce yayınlanan RTÜK raporunda, kadın izleyicilerin bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını erkek izleyicilerden daha fazla izlediği, erkek izleyicilerin yalnızca tartışma programlarını izleme payında ilk sırada olduğu ortaya çıkmıştı.