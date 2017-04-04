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Suriye’de kimyasal saldırı iddiası
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Suriye’de kimyasal saldırı iddiası
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04 Nisan 2017 10:37
Suriye’de kimyasal saldırı iddiası
Suriye'de İnsan Hakları Gözlemevi İdlib kentinde kimyasal saldırı olduğunu iddia etti.
Sağlık ekiplerinden alınan bilgiyi aktaran Gözlemevi, hava saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin boğularak öldüğünü duyurdu.
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