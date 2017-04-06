Bu kalabalıkta bir tane 'evetçi' yok mu?

Akit'in mikrofonu uzattığı kişiler, Akit TV'ye "Korku devleti var, Hayır'cılar terörist diyorlar" diyerek tepki verdi.





Akit TV muhabiri ise şaşkınlığını "Bu kadar kalabalığın içinde Evet'çi yok mu?" ifadeleriyle gösterdi.

