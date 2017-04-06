Samanyolu Haber /Gündem / Bu kalabalıkta bir tane 'evetçi' yok mu? /06 Nisan 2017 00:25

Bu kalabalıkta bir tane 'evetçi' yok mu?

Akit TV, referanduma ilişkin vatandaşlar arasında yaptığı röportajda zor anlar yaşadı.

Akit TV muhabiri: Bu kalabalıkta bir tane 'evetçi' yok mu?

Akit'in mikrofonu uzattığı kişiler, Akit TV'ye "Korku devleti var, Hayır'cılar terörist diyorlar" diyerek tepki verdi. 

Akit TV muhabiri ise şaşkınlığını "Bu kadar kalabalığın içinde Evet'çi yok mu?" ifadeleriyle gösterdi. 
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