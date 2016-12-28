Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da taksiye dolaylı zam /28 Aralık 2016 23:41

İstanbul'da taksiye dolaylı zam

Takside indi bindi ücret artıyor: 5 liralık mesafeye gidecek yolcu artık 8.75 TL ödeyecek. Uygulama 15 gün içinde başlayacak.

İstanbul'da taksiye dolaylı zam

İstanbul Taksiciler Odası, kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksici sorununa ‘çözüm’ için ücrete zam yapmaya hazırlanıyor: Yolcular 2.5 kilometreye kadar 8 lira 75 kuruş ücret ödeyecek.İstanbul Taksiciler Odası’nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi.

Dünya gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yayha Uğur, gelen yoğun şikayetler üzerine böyle bir uygulamaya geçildiği belirtti.

Uğur, “Yoğun trafikten dolayı bazı şoförlerimiz kısa mesafe yolcuyu kabul etmiyordu. Burada haklı olarak ekonomik sebepler gösteriliyordu. Biz de halkı mağdur etmemek için İBB ile yeni bir uygulamaya geçtik ve ‘indi-bindi’ dönemine geçtik. Burada 5 liralık mesafeye gidecek yolcu artık minimum ücret olan 8.75 TL’yi ödemek zorunda. Avrupa’da bu ücret 11 TL seviyesinde. Uygulama 15 gün içinde başlayacak” diye konuştu.
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