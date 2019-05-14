Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’da S-400 trafiği: ABD ve Rus temsilcileri Volkan Bozkır ile görüştü /14 Mayıs 2019 19:32

Ankara’da S-400 trafiği: ABD ve Rus temsilcileri Volkan Bozkır ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la görüşme gerçekleştirdi.

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, bugün ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Bozkır görüşmelerin ardından, Reuters’da çıkan S-400 alımlarının ertelenmesi hakkında gelen soruları yanıtladı. “S-400 konusu Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili attığımız bir adımdır” diyen Bozkır sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan görüşmeler neticesinde Rusya ile bir anlaşma imzalanmıştır. Türkiye, bu anlaşmayı imzalarken duyduğu bütün güveni muhafaza etmektedir. S-400 anlaşmasının tatbikatı yolunda herhangi bir sıkıntı duymamaktadır. ABD ile S-400 alımından dolayı doğan bazı sıkıntılar mevcut. Bunu da ABD maslahatgüzarının ziyaretinde söyledim, bizim amacımız konuşarak ve sorunlara çözüm bularak ilerlemektir. S-400 alımı ne NATO ittifakına ne ABD'ye karşı bir harekettir. Tamamen Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya sadık olarak bunu sürdürüyoruz."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ABD-Türkiye arasında uzun, köklü ve her iki ülkenin de karşılıklı menfaatine dayanan ilişkileri sürdürmek istediklerini belirtti.

Aleksey Yerhov ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarının dikkate alınması ve Türkiye kamuoyunun Erdoğan’a güvenmesi gerektiğini söyledi.
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