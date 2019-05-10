Bild'den Türkiye için yeni S-400 iddiası

Alman Bild gazetesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma sürecini rafa kaldırdığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma sistemi alınmasına yönelik sürecin tamamlandığını ve teslimata Temmuz ayında başlanacağını açıklamıştı. Bild gazetesinin haberinde Türkiye'nin ekonomik kriz ve ABD'nin yaptırım tehditlerinden duyulan endişe nedeniyle S-400'ler konusunda geri adım attığı iddia edildi.





Bild haberi, ismi verilmeyen üst düzey bir Türk diplomata dayandırıldı. Bild'e konuşan diplomatın, "Türkiye'de ekonomik kriz, Erdoğan'ın agresif dış politikası nedeniyle daha da derinleşiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi Temmuz'da teslimat olmayacak. Çünkü böyle bir satın alım Washington'ın yaptırımlarına neden olur ve bu, mevcut Lira krizinde Türkiye'nin ekonomik çöküşü anlamına gelir" ifadelerini kullandığı belirtildi.





Fahrettin Altun'dan yanıt





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise haberi yalanladı. Altun, Twitter hesabından haberi paylaşan Bild gazetesinin sorumlu editörlerinden Julian Röpcke'ye yanıt yazarak, "Sevgili Julian, Kaynaklarınız yanılıyor. Benden duymuş olun: S-400 alımı bitmiş anlaşmadır" ifadelerini kullandı.





S-400'ler uyuşmazlık konusu





Ankara'nın Rusya'dan sipariş ettiği S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sürüyor.





Washington, Rus üretimi S-400'lerin F-35'ler ve NATO güvenliğine tehdit oluşturacağı gerekçesiyle Ankara'ya bu karardan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan geçen hafta, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri satın alması durumunda Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılabileceği uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "S-400 konusunda karar verildi, geri adım atılmayacak" diye konuşmuştu.





6-7 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ile ilgili olarak NATO üyelerinin hangi askeri ekipmanı alacaklarının kendi kararı olduğunu, ancak potansiyel olarak ortaya çıkabilecek bazı sonuçlardan endişe duyduğunu ifade etmişti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NATO müttefiklerinin Türkiye'deki Patriot sistemlerini geri çektiğini belirterek, Türkiye'nin elinde kendisine ait hava savunma sistemi olmadığını dile getirmiş, Türkiye'nin "acilen” bir savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin S-400 satın alma kararını savunmuştu.





(Deutsche Welle Türkçe)





