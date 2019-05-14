Tarım üretici fiyat endeksi en yüksek seviyeyi gördü

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre tarımda yıllık ÜFE nisan ayında yüzde 30,75 oldu. Bu da son bir yılda çiftçilerin üretim maliyetinin yüzde 30,75 arttığını gösteriyor.





TÜİK'in açıkladığı nisan ayı tarım ÜFE verileri 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne denk geldi. TÜİK’e göre tarımda ÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,09, bir önceki yılın Aralık ayına öre yüzde 14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,12 artış gösterdi.





Nisan 2019'da endekste kapsanan 77 maddeden; 3 madde bu ay endekse girerken, 47 maddenin fiyatlarında artış, 18 maddenin fiyatlarında azalış, 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.





Türkiye gıda enflasyonun önüne geçmek için tanzim satışlar da dahil bir çok aracı devreye sokmuştu.













Tüm zamanların en yüksek seviyesi





Tarım ÜFE 2010 yılı başından bu yana açıklanıyor. Ocak 2010’da endeks 65,96 idi. İlk yıllar düşük seviyelerde seyreden endeks özellikle 2016’dan bu yana belirgin şekilde yükseliyor. Endeks Nisan ayında 162,35 puan olurken bu şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.







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Gübre ve mazot fiyatları son iki yılda yüzde 51 arttı





Gıda ve Orman Bakanlığının açıkladığı verilere göre de Türkiye’de gübre fiyatlarında son iki yıl içinde büyük artış oldu. Fiyatlar 2018 yılında 2017’ye göre ortalama yüzde 40 arttı. Son iki yıldaki artış oranı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.





Maliyetleri arttıran diğer unsurların başında mazot fiyatları geliyor. Gıda tedarik zincirinin her aşamasına etki eden mazot fiyatları son iki senede yüzde 51 arttı. 2016’da litresi 3.84 TL olan mazot fiyatı 2017’de 4.7 TL’ye; 2018’de ise 5.8 TL’ye kadar yükseldi.





(tr.euronews.com)





