Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması /09 Mayıs 2019 20:05

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde tartışmalı bir hal alan Rusya'dan S400 alımına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, S400 alımı ile ilgili ertelenmesi yönündeki sorulan soruya "Bizim tarafımızdan erteleneceği açıklaması yapılmadı" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alım sürecinin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin olarak “Bizim tarafımızdan erteleneceği açıklaması yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalardan bazı satır başlıkları şöyle:

AB İLE 6 KRİTER ÜZERİNDEN MÜZAKERE SÜRÜYOR: Önümüze çıkan tüm engellere rağmen AB hedefimizden hiç şaşmadık. Vize serbestisi uygulamasının tamamlanması önceliğimizdir. Bizim AB’den beklentimiz gayet basit, diğer üye ülkeler gibi davranılmasını bekliyoruz. AB’nin şunu iyi anlaması lazım, güçlü AB’nin yolu Türkiye’nin üyeliğinden geçer. AB sadece Türkiye’ye yönelik değil diğer ülkelere göre aldığı kararlar ve anlaşmalara uymadığı için güveni sarsılmıştır. Vize serbestisi sadece bizim için değil onlar için de önemli. 6 kriter üzerinde AB ile müzakerelerimizi yürütüyoruz. Her bir kriter için yakınlaşmalar olduğunu söyleyebilirim.

‘S-400 KONUSUNDA NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ’

S-400’ün Türkiye’ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleme açıklaması olmadı. Hiç alınmaması yönünde diğer ülkelerden yorumlar geliyor. ABD’nin bazı iddiaları var. F-35’ler dahil NATO sistemlerine verebileceği zararlar olduğu söyleniyor. Son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Ortak çalışma grubu kurulması ve buna NATO’nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda ne yaptığımızı biliyoruz. Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile S-400 konusunu görüşeceğiz.”
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