Rantın böylesi: Sağlık Bakanı kendi hastanesine 'özel genelge' çıkardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendi hastanesine özel genelge yayımladığı ortaya çıktı. Yayımlanan genelgeyle yalnızca Koca’nın hastanesi, “ileri düzey hastane” yapıldı.





Gerekçe olarak ise yayımlanan genelgede yer alan tanıma sadece Medipol Hastanesi’nin uyması gösterildi.







BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman, “Bakanın kendi kurumlarına ayrıcalık tanıması ahlaki değildir.” dedi.





GENELGE 31 MAYIS'TA YAYIMLANDI





Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün özel hastanelere ilişkin Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkındaki Genelgesi 31 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Genelgede, ‘İleri Düzey Hastaneler'in en az 60 bin metrekare kapalı alana sahip olması, en az 240 doktor ve bu sayının iki katı hemşire çalışması gerektiği belirtiliyor. Yönetmelikte en az 600 yataklı hastanelerin de İleri Düzey Hastane olabileceği de dikkat çeken detay.





İşte bu detayı kendi hastanesine uyarlayan Sağlık Bakanı, Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne bu statüyü kazandırdı.





Ancak 'İleri Düzey Hastane' şartı olan 600 yatak sayısına Medipol’ün ek binası tamamlandığında ulaşılacağı belirtilirken Bağcılar Medipol Hastanesi'nin inşaat öncesindeki yatak kapasitesinin ise 514 olduğu ifade ediliyor.





Bakan Koca’nın Genel Başkan Yardımcısı olduğu Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği de genelgeye itiraz etmiş. Dernek, 17 Haziran’da yaptığı toplantıda bu genelgeye karşı eylem planı hazırlamaya başladığını duyurdu.





ÜNSAL: HIRSIZLIĞI EN İYİ HIRSIZLAR BİLİR





Sağlık Bakanı Koca'nın kendisine özel genelge çıkarmasını, "Son derece kusurlu bir işlem" olarak değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Servet Ünsal ise, "Bu kategoriye Medipol’ün sokulması rekabeti önleyecek ve sağlıkta tekelleşmeye sebep olacak. Hastane anlaşmalar yapacak, SGK’dan en fazla payı bakan alacak. Bakan İleri Düzey Hastane tanımını bunu bilerek getirdi. Hırsızlığı en iyi hırsızlar bilir." ifadelerini kullandı.





TTB Başkanı Sinan Adıyaman, "Son dönemde Medipol’e kamu mallarının verilmesi, kiralanması kabul edilemez. Demokratik ülkelerde bakanların sahibi olduğu üniversite ve hastaneye kıyak çekilmesi kabul edilemez. Kendi kurumlarına ayrıcalık tanınması ahlaki değildir."