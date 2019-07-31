Salda Gölü için gizli ihale...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi bugün yapıldı. Salda’nın korunması için çok sayıda eylem ve imza kampanyası düzenlenirken, ihaleye basın mensuplarının alınmaması tepki çekti.





Açık ihale usulü ile yapılan ihaleye 7 firmanın teklif verdiği, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından kazanan firmayla sözleşme imzalanıp projenin yapımına başlanacağı belirtildi.





Salda Gölü’nün Millet Bahçesi adıyla ranta ve yapılaşmaya açılmasına tepkiler ise sürüyor. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi ihalenin iptali için dava açtığını duyurdu.





Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada “Gölün yok olmasına neden olacak bu tür proje ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Vazgeçilmelidir ki, doğa ‘doğal’ kalsın ve bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarabilsin. Çünkü bu güzellikler bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir. Rant uğruna tahrip ederek emanete ihanet edilmemelidir” denildi.





İhaleye katılan şirketlere de çağrı yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi “Mimarlar Odası olarak, Salda gölü ekosistemine zarar verecek, çevresel kirliliğe neden olacak rant projesi ihalesinin iptali istemiyle dava açılmış olup, halen askıda olan imar planlarının askıdan inmesinden sonra iptali istemiyle yargıya başvuracağımızdan, yargı yerince projenin ve imar planlarının iptali halinde mağdur duruma düşülmemesi için ihaleye katılınmaması halkımız adına beklentimizdir” uyarısında bulundu.