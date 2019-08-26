Valilikten kayıt parası alan okullara soruşturma

İstanbul Valiliği, okul kayıtlarında verilerden bağış adı altında para talep eden çok sayıda okuldaki idarecilere soruşturma açıldığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, “2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir” denildi.



Açıklamada, Anayasa’nın 42’nci maddesine göre ilköğretimin devlet okullarında parasız olduğu hatırlatıldı. Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin Birlik Gelirleri başlıklı 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, ‘Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez’ hükmü yer aldığı anlatılan açıklamada şöyle denildi: “Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan yedisi sonuçlandırılmış olup, üç idareciye ‘idarecilik görevinin alınması’ teklifi getirilmiş, dört idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır.”