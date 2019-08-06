[ANALİZ] Feyzioğlu'ndan ekonomi incileri...

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu herkesi şaşırtmaya devam ediyor. YouTube'da havadan sudan gündemleri değerlendirdiği videolardan sonra şimdi de ekonomiye el attı.





Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in “Hukuk siyasetçinin köpeğidir.” sözlerini rastgele söylemediğini teyit eden onlarca hukuk ihlali bir güne sığarken tek kelime etmeyen TBB Başkanı Feyzioğlu bugün ekonomi üzerine inciler sıraladı.





İHRACAT ARTIYOR MU, ARTMIYOR MU?





Odatv’de “Ekonomide en etkili olacak tedbir budur” başlıklı makale ile hükümete kendince yol gösteren Feyzioğlu’nun makalede hiç “kriz” kelimesini kullanmaması dikkatten kaçmadı.





“İhracat artıyor. İyi. Çünkü TL'nin değeri dolar karşısında düştüğü için Türk mallarının rekabet gücü artıyor.” diyen Feyzioğlu, üretmediğimiz için krize girdiğimizi ispat etmeye çalışıyor.





Ancak sanayicinin elektrik ve doğalgaz zamları altında nasıl ezildiğine hiç temas etmiyor.





Feyzioğlu ekonomiden anlamadığını yine kendisi ele veriyor. Başlangıçta “iyi” dediği ihracat artışının TL’nin dolar karşısında değer ile mukayese edildiğinde reel olmadığını söyleyen de kendisi.





Erdoğan'ın 10 Mayıs 2014'te "Edepsizlik ediyorsun." dediği Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu (sağda) artık Erdoğan'ı coşku ile alkışlıyor. Aralarından su sızmıyor.





FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM, ERDOĞAN'A SELAM

Feyzioğlu, 6 Temmuz'da gece yarısı darbesi ile Merkez Bankası başkanlığı koltuğuna oturtulan Murat Uysal'ın talimatla haftalık repo faizini yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirmesine destek verdi.





Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz düşerse enflasyon da düşer.” şeklindeki tezine alkışlayan Feyzioğlu, “Ekonominin çarklarının dönmesi için faizin düşmesi iyi. İyi, ama yetmez.” diyor.





Bu satırların akabinde bir anda mesleğini hatırlayan Feyzioğlu şunları kaydediyor: “Ülkenin hukuk düzeni yeteri kadar güven vermezse, nakit para gelmez, içerideki dışarı gider, dolara gider, düşse bile garanti diye faiz için bankaya gider.”





HUKUK NASIL GERİ GELECEK? SORUSUNUN CEVABI YOK





Ancak hukuk düzeninin kim tarafından ve ne şekilde tahrip edildiğine hiç temas etmiyor. Baroların başındaki bir isim 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden bu yana Türkiye'nin temel hak ve hürriyetlerde Afrika ülkelerinin gerisine düştüğüne bilmiyor olamaz.





Feyzioğlu, Erdoğan’ın 18 Mayıs’ta ilan ettiği halde kanun haline gelmesi için şu ana kadar tek adım atılmayan Yargı Reformu’na methiyeler diziyor. Reformun ismi var, kendisi yok oysa.





TBB Başkanı Feyzioğlu, Saray’daki toplantıda “Avukatlara yeşil pasaport verilecek.” dediğinde Erdoğan'ı nasıl alkışladıysa ekonomi makalesinin sonunda aynı coşkuyu ele veriyor.





SAYISIZ GÜZELLİKLER VARMIŞ!





“Türkiye'de hepimizin refah içinde yaşaması için başka pek çok ülkede olmayan sayısız güzellik var.” sözleri ile Feyzioğlu, Türkiye’de yüz binlerce insanın maruz kaldığı baskı ve zulümleri yok sayıyor.





Feyzioğlu’nun bu satırları yayımladığı gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu herkesin tüylerini diken diken eden bir açıklama yaptı.





Tanrıkulu şubat ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırılan ve sekiz gün önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde oldukları(!) açıklanan Salim Zeybek, Yasin Ugan, Özgür Kaya ve Erkan Irmak’ın hâlâ avukatlarıyla görüştürülmediğini söyledi.





Siyah Transporter minibüslerle kaçırılan altı kişiden dördü bir hafta önce Ankara Emniyeti'nde ortaya çıktı. Dört kişin eşleri ile sadece birkaç dakika görüşebildi. Avukatlarla hâla görüşemediler.





DÖRT KİŞİ AVUKATLARI İLE GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR, İKİ KİŞİ HÂLÂ KAYIP





“Ankara Barosu’nun oluşturduğu avukat heyetinin de görüşmesine izin verilmedi.” diyen Tanrıkulu, dört kişiye hazırlanmış beyanların zorla imzalattırılmak istendiğine dikkati çekti. Aynı tarihlerde kaçırılan Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen’den ise hâlâ haber yok.





Feyzioğlu’nun “Başaracağımıza inanıyorum.” cümlesi kendisi adına son derece tutarlı. Zira aynı Feyzioğlu, 10 Mayıs 2014’te kürsüde konuşurken dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “Edepsizlik ediyorsun.” diyerek salonu terk etmişti.





Erdoğan’ın “Allah’ın lütfu.” dediği 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra Feyzioğlu AKP iktidarına en fazla destek veren isimlerin başında geliyor.





KHK MAĞDURU HUKUKÇULAR AVUKATLIK YAPAMIYOR





Avukatların, hâkim ve savcıların tutuklanmasına sessiz kaldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile el ele vererek Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru hukukçuların avukatlık yapmasına engel oldu.





Özel sektörde bile iş bulmasına izin verilmeyen KHK mağduru hukukçuların fiilen ölüme mahkûm edilmesi hukukçu Feyzioğlu’nun gündemine giremedi.





Son makalesi gösteriyor ki Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu işkence, uzun tutukluluk, adil yargılanma hakkının ihlali, masumiyet karinesinin yok sayılması ile zerre kadar ilgilenmiyor.





SIFIR İKTİSAT BİLGİSİ İLE EKONOMİYİ KURTARACAK





Yine gazetecilerin tweet attığı için tutuklanması, hamile kadınların ve birkaç aylık bebeklerin hapse atılması, teröre bulaştıklarına dair tek delil olmadığı halde yüzlerce şirkete el konulması, 150 bin kişinin memuriyetten ihraç edilmesi Feyzioğlu’nun umurunda değil.





Bunlardan çok daha mühim meselelerle uğraşıyor kendisi.





Feyzioğlu sıfır iktisat bilgisi ile tarihin en ağır krizinden Türkiye’yi kurtaracak!