ABD’li profesörlerden KHK mağdurlarına destek

Amerika'da farklı üniversitelerde görev yapan profesörlerin kaleme aldığı mektupta, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği program kapsamında yüksek lisans ve doktora yapmak için 1999-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gönderilen 400’ten fazla Emniyet mensubunun ABD’de okudukları gerekçesiyle “hain ve terörist olarak etiketlendikleri” ve ihraç edildikleri ifade edildi.







MUTEBER İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Euronews’in haberine göre, eğitim üzerine makalelerin yayımlandığı The Chronicle of Higher Education internet sitesinde paylaşılan mektupta, “Biz, ABD’de eğitim gören bu gençleri tanıma ve eğitme şerefine sahip olmuş 50 ceza adalet ve kriminoloji profesörüyüz. Onların akademik kararlılıkları ve entelektüel meraklarına hayran kaldık. Şimdi ise kalbimiz kırık çünkü sadece ABD’de eğitim gördükleri için cezalandırıldılar ve bu nedenle acı çekmeye devam ediyorlar.” ifadelerine yer verildi.





Emniyet Genel Müdürlüğü, her sene kurumun “ihtiyaç duyduğu mesleki alanlarda nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için” sınava tabi tuttuğu mensuplarını eğitim almaları amacıyla yurt dışına gönderebiliyor.





Gönderilenlerden bir kısmı yüksek lisans, çoğunluğuysa doktora eğitimi alıyor.





RESEN EMEKLİ EDİLEN DE VAR KHK İLE ATILAN DA





4 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Kanunu’ndaki değişlik sayesinde rütbeli Emniyet mensuplarının emekli edilmesine zemin açılmış, bu tarihten sonra 2 bine yakın Emniyet müdürü ve Emniyet amiri resen emekli edilmişti.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile “terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu” iddiasıyla 10 binlerce emniyet personeli ihraç edilmişti. İhraç edilen personelin büyük bir çoğu hakkında yargı kararı bulunmuyor.