Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle yayımladığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işini kaybeden on binlerce öğretmenden biri de Acun Karadağ.





Karadağ üç yıldır Ankara’nın Yüksel Caddesi’nde Veli Saçılık ve diğer KHK mağdurları ile "İşimizi Geri İstiyoruz" sloganı ile nöbet tutuyor.





Karadağ, şubat ayından beri kayıp olan ve sekiz gün önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde oldukları açıklanan dört kişi hakkında önemli bilgiler verdi.





KHK mağduru öğretmen Acun Karadağ (sağda) KHK zulmüne karşı Ankara'nın Yüksel Caddesi'nde eylem yapıyor.

"SALİM ZEYBEK VE DİĞERLERİNİ GÖRDÜK"





Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından dün yine gözaltına alınan KHK mağduru öğretmen Karadağ, Emniyet'te iken 25 kişilik bir grubun muayene için getirildiğini, şubat ayından beri kayıp olan Salim Zeybek, Yasin Ugan, Özgür Kaya ve Erkan Irmak ile karşılaştığını söyledi.





Acun Karadağ, o anları şöyle anlattı: “Bugün gözaltındayken TEM şubeye bir minibüs insan getirildi. Bizden uzak bir yerde bekletildiler. Saniyelik bir muayeneden sonra geri götürüldüler. Önümüzden geçerken bizden uzak tuttuklarını anladım. Arkalarından fotoğrafından çok daha zayıf görünen adama seslendim; 'Biz sizin sesinizi duyurduk Salim Zeybek!'. Baktı, yüzünden bir şaşkınlık ifadesi oldu. Bir gülümseme yüzünü yaladı geçti. Tepki bile veremediler. 25 kişi zafer işareti yaparak uğurladı. Gözaltılara alışılmaz, ama her gözaltında öfken büyür, bir daha gelirken daha direngen olursun.”





Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanları tarafından kaçırıldığı belirtilen altı kişinin eşlerine İstanbul'da her hafta kayıpları için eylem yapan Cumartesi Anneleri de destek verdi.

BETÜL ZEYBEK: BİZDEN BAŞKA BİR GÖZÜN GÖRMESİ...





Karadağ'ın sosyal medyada "gördük" dediği kayıp dört kişi halen aileleri ve avukatları ile görüştürülmüyor. Eşinden dolaylı yolla da olsa haberdar olmanın sevincini yaşayan Betül Zeybek, "Bu haber ne güzel. Bizden başka bir gözün görmesi... Çok teşekkür ederim. Yazamıyorum bile..” dedi.





Diğer bir kayıp isim olan Özgür Kaya’nın kız kardeşi Emine Kaya, ”Gerçekten mi? Ya inanamıyorum. Abim Özgür Kaya da var mıydı yanlarında Acun Hanım acaba? Nasıllardı, ne durumdalardı, yürüyebiliyolar mıydı rahatça? Çok merak ediyorum çok… Neden tepki veremedi ki, idrakleri nasıl acaba, off…” ifadelerini kullandı.





ACUN KARADAĞ: YÜRÜYORLARDI, ÇOK ZAYIFLAMIŞLARDI...





Acun Karadağ, bunun üzerine şu ifadeleri kullandı: ”Yürüyorlardı. Görünür bir hasar yoktu. Çok zayıflamışlardı. Muayene edildiklerini bile düşünmüyorum. Hepsi bir aradaydı. Diğerlerinin adını hatırlayamadığım için seslenemedim. Kusura bakmayın. Çok kısa bir süreydi. Kaçırır gibi götürdüler.”





Sosyal medya kullanıcıları, “İnsan, insan sesi duyunca mutlu olur. Mazlumun sesi olmuşsunuz. Her zaman olduğu gibi haksızlığa karşı dimdik duruyorsunuz.” mesajları ile Karadağ'a teşekkür etti.





MUSTAFA YILMAZ VE GÖKHAN TÜRKMEN HÂLÂ KAYIP





Emniyet'e nasıl geldikleri hâlâ sır gibi saklanan dört kişi gibi gibi siyah Transporter minibüslerle kaçırılan Mustafa Yılmaz 167 gündür, Gökhan Türkmen ise 179 gündür kayıp.







Acun Karadağ (soldan 2'nci), Veli Saçılık (sağdan 2'nci) ve diğer KHK mağdurları 1.000 günden beri kimseye zarar vermeden "İşimizi Geri İstiyoruz" nöbeti tutuyor. Polis her seferinde KHK mağdurlarını gözaltına alıyor.





YİNE POLİS ŞİDDETİ YİNE GÖZALTI







Ankara Yüksel Caddesi’nde KHK ile çalışma hakları ellerinden alınan memurların 1.000 gündür devam eden "İşimi geri istiyorum" eylemine polis müdahale etmişti.





Basın açıklaması sırasında direnişçilere sert müdahalede bulunan çevik kuvvet, KHK mağduru memurları yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.