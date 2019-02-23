Samanyolu Haber /Ekonomi / Şahenk'ten üç ayda dördüncü büyük satış /23 Şubat 2019 12:19

Şahenk'ten üç ayda dördüncü büyük satış

Ünlü işadamı Ferit Şahenk, Doğuş Grubu'nun ortak olduğu Atina Hilton'daki payını satıyor.

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Bankalarla yapılandırma süreci devam eden Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, sahibi olduğu otelleri peş peşe satmaya devam ediyor. Şahenk 3 ayda 4'üncü otelini de devrediyor. İspanya, Türkiye ve ABD'nin ardından Şahenk, Yunanistan'daki oteli de devrediyor.

Finans Gündem'de yer alan habere göre Yunanlı TEMES SA, Doğuş Grubu'nun ortak olduğu Atina'daki Hilton'daki payını satın alıyor. 2016 yılında TEMES ve Doğuş, Atina'daki Hilton'u oteli 161 milyon ABD Dolarına satın almıştı. Doğuş'un otelde yaklaşık yüzde 50 hissesi vardı.

Atina’da 56 yıl önce kapılarını açan Hilton’un 506 odası, 22 toplantı salonu bulunuyor. 1963 yılında 15 milyon dolara yaptırılan otel, 2003 yılında tamamen yenilenerek, ilk haline ek olarak 84 oda eklendi.

İspanya, ABD ve Türkiye'de satış

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Villa Magna'yı MeksikalI RLH Properties'e 210 milyon euroya devreden, ardından da Miami'deTommy Hilfıger ile ortak olduğu Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara iş adamı Serdar Bilgili ve ABD'li ortağı Michael Shvo'ya satan Şahenk, geçen hafta ise Marmaris'teki 5 yıldızlı oteli D-Resort Grand Azur'u Alman TUI'ye devretmişti.
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