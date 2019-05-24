Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim /24 Mayıs 2019 16:59

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Sosyal medyada yayınlanan video görüntülerine göre Ankara'da bir cami açılışından sonra AKP lideri Erdoğan'a kalabalığın arasında bulunan bir kadın seslendi. Genç kadın, "İki üniversite mezunuyum, işsizim." dedi.

Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı 1,3 milyona ve genç işsizlik yüzde 26,7'ye çıktı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün o genç işsizlerden biri ile yüzleşti.  

Sosyal medyada yayınlanan video görüntülerine göre İstanbul'da bir cami açılışından sonra korumaların ortasında arabasına doğru ilerleyen Erdoğan'a kalabalığın arasında bulunan bir kadın seslendi. 

ERDOĞAN'A GÖRE EYT'LİLER İSTİSMAR PEŞİNDE

Kadın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapılmasını talep etti. 

Erdoğan, "Bunu söyleyenlere de bakma bunların hepsi bir istismarın peşinde. Erken emeklilik diye bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

AKP lideri Erdoğan, genç kadının "İşsizim." sözüne, "Kocan ne yapıyor?" diye cevap verdi.

“BEN İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM İŞİM YOK ŞU ANDA”

Erdoğan’la kadın arasında şu diyalog yaşandı:

Kadın: Efendim iş bulamıyoruz.

Erdoğan: Şu an Avrupa'da emeklilik yaşı kaça çıktı biliyor musun?

Kadın: Biliyoruz sizi takip ediyoruz, bütün açıklamaları. Fakat iş bulamıyoruz. İş yok. Ben iki üniversite mezunuyum işim yok şu anda. Nasıl geçinecekler?

Erdoğan: Kocan ne yapıyor?

Kadın: Onun şu anda işi var, çalışıyor. 

Erdoğan: Bak gördün mü?

Kadın: Ama çıktığında iş bulma lüksü yok inanın.
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Erdoğan'a böyle seslendi: İki üniversite mezunuyum, işsizim

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