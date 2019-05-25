Bir firma daha konkordato ilan etti

Dolar kurundaki dalgalanmaya bağlı fiyat artışlarının ardından sık sık gündeme gelen konkordato taleplerine bir yenisi daha eklendi.





Aydın Efeler’de faaliyet yürüten Emlek Alüminyum İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aydın 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato talebi ile müracaat etti.





3 AY GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ





Hazırlanan raporun akabinde mahkeme, şirketin talebini kabul ederek 3 ay geçici mühlet kararı verdi.





Emlek Alüminyum'u üç ay boyunca konkordato komisleri idare edecek ve şirket alacaklıların hacizlerine karşı koruma altında tutulacak.





Süre bittiğinde mahkeme mali raporlara göre ya konkordato süresini uzatacak ya da şirkein iflasına karar verecek.