Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'dan 21 bin göçmen çıkarıldı /28 Ağustos 2019 10:13

İstanbul'dan 21 bin göçmen çıkarıldı

İstanbul Valiliği, kaydı olmayan 21 binden fazla göçmenin kentten çıkarıldığını açıkladı. Kentten çıkarılan kaçak göçmenler geri gönderme merkezlerine, Suriyeliler de geçici barınma merkezlerine gönderildi.

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İstanbul Valiliği kayıtsız göçmen, düzensiz göç ve kayıt dışı istihdama ilişkin yaptığı basın açıklamasında kentteki son durumu aktardı. Yapılan açıklamada, 12 Temmuz ile 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında 16 bin 423 kaçak göçmenin geldikleri ülkelere gönderilmek üzere farklı illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildikleri bilgisi verildi.

DW Türkçe'de yer alan haberde ayrıca kentte kaydı bulunmayan 4 bin 500 Suriyelinin de başka kentlerde bulunan geçici sığınma merkezlerine gönderildiği belirtildi. İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahip.

İstanbul Valiliği'nin kısa süre önce aldığı bir karar uyarınca kentte kaydı bulunmayan tüm Suriyeli sığınmacıların ilk kayıtlarını yaptırdıkları kentlere geri dönmeleri gerekiyor. İlk olarak 20 Ağustos olarak belirlenen süre daha sonra 30 Ekim'e uzatılmıştı. İstanbul'da çalışmaya da başlayan Suriyeli sığınmacıların kenti terk etmek ya da ailelerin bölünmek zorunda kalması tartışma başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentten çıkarılacak Suriyelilere yönelik iki istisna olacağını kaydetmişti. Buna göre kaydı olmamasına rağmen İstanbul’da çocuğu okula giden 2 bin 600 ailenin ve SGK girişi olanların bu uygulamadan muaf tutulacağını söyledi.

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