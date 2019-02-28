Samanyolu Haber /Gündem / Ambulansın önüne önüne direksiyon kıran magandaya komik ceza /28 Şubat 2019 19:11

Ambulansın önüne önüne direksiyon kıran magandaya komik ceza

Bu görüntüler, D-100 Karayolu İstanbul Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarf ediyor.

Ambulans önüne kıran, yol vermeyen magandaya komik ceza

Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.

Polis tarafından yakalanan sürücüye, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira para cezası kesildi.
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