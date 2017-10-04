Altepe Erdoğan'ın heyetinden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın ardından 9-10 Ekim tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti sırasında kendisine eşlik etmesi planlanan heyette değişiklik yapıldığı iddiası gündeme geldi.
Bursa Şehir gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nezir Asaroğlu, istifası istendiği öne sürülen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Erdoğan’ın heyetinden çıkarıldığını öne sürdü.
Nezir Asaroğlu, sosyal medya hesabından “Altepe, Reis’in 9 Ekim Sırbistan ziyareti heyetinden çıkarıldı” mesajını paylaştı.