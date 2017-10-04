Samanyolu Haber /Gündem / Altepe Erdoğan'ın heyetinden çıkarıldı /04 Ekim 2017 17:53

Altepe Erdoğan'ın heyetinden çıkarıldı

İstifasının istendiği öne sürülen belediye başkanlarından Nezir Asaroğlu'nun önümüzdeki hafta katılacağı Erdoğan'ın Sırbistan gezisinden çıkarıldığı belirtildi

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın ardından 9-10 Ekim tarihlerinde Ukrayna, 10-11 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti sırasında kendisine eşlik etmesi planlanan heyette değişiklik yapıldığı iddiası gündeme geldi.

Bursa Şehir gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nezir Asaroğlu, istifası istendiği öne sürülen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Erdoğan’ın heyetinden çıkarıldığını öne sürdü. 

Nezir Asaroğlu, sosyal medya hesabından “Altepe, Reis’in 9 Ekim Sırbistan ziyareti heyetinden çıkarıldı” mesajını paylaştı.


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