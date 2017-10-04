'İstifaya direndi, asıl Osman Gökçek için pazarlık yapıyor'

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; AKP'de ‘metal yorgunluğu’ adı altında tasfiyeler sürüyor. İstanbul’da Kadir Topbaş’ın istifasının ardından Ankara, Bursa, Balıkesir, Düzce ve Niğde belediye başkanlarının da görevden alınmasına karar verildiği belirtilirken, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, önceki gün istifa etti. Diğer belediye başkanlarına da ‘istifa etmeleri’nin genel merkez tarafından iletildiği kaydediliyor. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un direndiği konuşuluyor. Uğur’un, istifasını isteyen genel merkez yöneticilerine, “Muhatabım siz değilsiniz. Beni ‘reis getirdi, reis götürür” dediği, Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğu, ancak kabul edilmediği dile getiriliyor. Uğur, geçen günlerde AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın başını çektiği muhaliflerinin olduğunu belirterek, “Gidin Yeşilcam’da oynayın” demişti. Uğur’un bu sözleri partide rahatsızlık oluşturdu.







‘Pazarlık’ iddiası







İstifası istenecek olan bir diğer isim ise Melih Gökçek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine “Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” açıklamasını yaptı. AKP kulislerinde, Gökçek’in istifa etmemek için direndiği, oğlu Osman Gökçek’e siyasi bir gelecek için parti yönetimiyle pazarlık yaptığı konuşuluyor.





Sürecin ucu açık





Parti kulislerinde, belediye başkanlarıyla ilgili istifa sürecinin bununla sınırlı kalmayacağı, yılbaşına kadar sayının daha da artacağı yorumları yapılıyor. Görevden alınacak belediye başkanları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Bolu, Uşak ve Nevşehir’in de dahil olabileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, belediye başkanlarının istifa sürecini erken başlatmasında yerel seçime kadar teşkilat ve belediyeleri değiştirme hedefinin yattığı belirtiliyor.



