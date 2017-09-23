Samanyolu Haber /Gündem / Kadir Abi'nin arkasından Melih Gökçek de mi gidecek? /23 Eylül 2017 21:50

Kadir Abi'nin arkasından Melih Gökçek de mi gidecek?

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kadir Topbaş’ın ardından AKP’de dokuz belediye başkanının daha istifa edeceğini öne sürdü.

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Kadir Topbaş'ın istifa haberini ilk duyuram CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan bir iddia daha geldi.

Yarkadaş  “AKP’de 9 belediye başkanının daha bu şekilde, süreç içerisinde istifa edeceği veya ettirileceğine ilişkin bilgiler var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de Ankara kulislerinde çok çeşitli iddialar var. Sanırım Erdoğan bunları sürece yayarak, partisini de çok daha fazla yıpratmadan sona erdirecektir. Çünkü bu şekilde partiyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Sayısı 9-10 olan, hatırı sayılır belediye başkanlarının da zaman içinde tasfiye edileceği Ankara kulislerinde dillendiriliyor.
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