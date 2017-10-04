Samanyolu Haber /Dünya / Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı /04 Ekim 2017 17:40

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

2017 Nobel Kimya Ödülü’ne İsviçreli Jaques Dubochet, Almanya doğumlu ABD’li Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson layık görüldü.

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

Nobel Kimya ödülü üç bilim insanına verildi. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, üç bilim insanının kriyo elektron mikroskopisi çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada bilim insanlarının çalışmalarının biyomoleküllerin daha iyi görünmesini mümkün kıldığı belirtilerek, bu metodun biyokimya alanında yeni bir dönemin açılmasını sağladığı kaydedildi.
Üç bilim insanı 940 bin euro değerinde ödül alacak. Ödül töreni Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich DANN onarımının mekaniksel çalışması sonucu layık görülmüştü.
Bu yıl Nobel Fizik Ödülü'ne Barry Barish, Kip Thorne ve Rainer Weiss yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle layık görüldü.
Nobel Tıp Ödülü ise vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildi.
<< Önceki Haber Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı Sonraki Haber >>

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:01:20