Samanyolu Haber /Gündem / Alman Siyasetçiler: 'Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin sonu olabilir' /15 Nisan 2017 15:45

Alman Siyasetçiler: 'Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin sonu olabilir'

Alman siyasetçiler referandum sonrasında Türkiye'de demokrasinin gerilemesinden kaygı duyuyor. Yeşiller partisinden Trittin, "evet" çıkması durumunda Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin sonu olabileceğini savundu.

SHABER3.COM

Alman siyasetçiler, Türkiye'de anayasa değişikliği referandumunda halkın çoğunun başkanlık sistemini onaylaması halinde Türkiye'de demokrasinin gerilemesinden endişe ediyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Wolfgang Bosbach, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in isteği üzerine hayata geçirilen referandumun başarısızlıkla sonuçlanmasını dilediğini ifade etti. Bosbach, Saarbrücker Nachrichten gazetesine yaptığı açıklamada, "ancak böyle bir durumda da Türkiye'deki gerginliğin sona ermemesinden ve Almanya'daki Türk kökenliler arasındaki bölünmenin süreceğinden kaygı duyduğunu” belirtti. Bosbach, bu şekilde "ne yazık ki çoğunlukla şiddet içeren bu tür siyasi anlaşmazlıkların Almanya'ya taşındığı” konusunda uyarıda bulundu.

Alman Meclisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold ise referandumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği şekilde sonuçlanması halinde NATO açısından yaşanabilecek olası sıkıntılara işaret etti. Arnold, "bu durumda jeostratejik açıdan önemli bir ortak olan Türkiye'nin giderek Batılı değerlerden uzaklaşabileceğini” savundu.

Muhalefet de endişeli

Muhalefetteki Yeşiller partisi milletvekili Jürgen Trittin bu referandum sonucunda "demokrasi veya diktatörlüğün söz konusu” olduğunu belirtti. Trittin, eğer "evet” diyenler kazanırsa, bunun "Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin geçici olarak sonu” olacağını belirterek, bu durumda "Ankara ile ilişkilerin tamamen yeniden şekillenmesi” gerektiğini ifade etti. Trittin, Alman federal hükümetine de çağrıda bulunarak, böyle bir durumda Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasını talep etti.
Sol Parti milletvekili Gregor Gysi ise referandumda usulsüzlük yapılmasından duyduğu kaygıları dile getirdi. Gysi, Erdoğan'ın "despotluk getirecek başkanlık sistemini halkın çoğu onaylamış olsa bile gerçekte çoğunluğun buna karşı olabileceği” yönünde endişeler bulunduğunu ifade etti. Gysi, "Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde uluslararası seçim gözlemcilerine izin verilmemesinin” bunun bir işareti olduğunu belirtti.
(DW)
<< Önceki Haber Alman Siyasetçiler: 'Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin... Sonraki Haber >>

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:16