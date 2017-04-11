Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da dev maç öncesi patlama /11 Nisan 2017 21:12

Almanya'da dev maç öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçı öncesi Borussia Dortmund takım otobüsünün stada hareketi esnasında bir patlama oldu, 1 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı.

Alman ekibi Borussia Dortmund’tan yapılan açıklamada, “Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı” ifadeleri yer aldı. Dortmunt'un maçlarını oynadığı stada giden otobüs, stadyuma 10 kilometre kala, bir yolun kenarındaki çitlere yerleştirilen patlayıcılarla sarsıldı.

Bombaların, otobüsün güzergahına önceden yerleştirildiği ve ard arda üç patlama olduğu belirtildi. Wittbraeucker Sokağı'nda meydana gelen olayda, otobüsün tüm camları tuzla buz oldu ve kulübün 26 yaşındaki İspanyol futbolcusu Marc Bartra (26) hafif yaralandı. Genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Almanya’daki Signal Iduna Park’ta TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma bu yaşananlardan ötürü ertelendi. Mücadele 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.45’te oynanacak.

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