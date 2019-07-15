Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka ortak Avrupa ordusu projesinde geri adım attı /15 Temmuz 2019 22:30

Danimarka ortak Avrupa ordusu projesinde geri adım attı

Fransa tarafından başlatılan ve aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 10 ülkenin destek verdiği 'Avrupa ordusu' projesinde Danimarka geri adım attı.

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Fransa tarafından başlatılan ve aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 10 ülkenin destek verdiği 'Avrupa ordusu' projesinde Danimarka geri adım attı.

Ülkenin Savunma Bakanı Trine Bramsen, kurulması teklif edilen Avrupa ordusuna dahil olmak istemedikleri yönünde açıklamada bulundu.

Fransa'nın milli bayramı için düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Paris'te bulunan Bramsen, diğer Avrupalı siyasetçilerle 'Avrupa Müdahale İnisiyatifi' kapsamında düzenlenen öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Danimarka basınında yer alan habere göre, Bramsen'in toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer liderlere, "Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle yakın iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ama bir Avrupa ordusunun parçası olmak istemiyoruz." dedi.

Bramsen tarafından yapılan açıklama, ortak Avrupa ordusu kurulması yönünde çabalarla başlatılan inisiyatifdeki ilk çatlak olarak değerlendirildi.

Avrupa Müdahale İnisiyatifi nedir?

Geçtiğimiz yıl Fransa'nın önderliğinde başlatılan çalışma kapsamında 10 AB üyesi, ortak savunma stratejileri üretmek için 'Avrupa Müdahale İnisiyatifi'ni (European Intervention Initiative) başlattı.

Grup içerisinde Fransa'nın haricinde Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Estonya, Hollanda, İspanya ve Portekiz bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz kutlamalarından önce yayımladığı mesajında, "Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar gerekli olmamıştı. NATO ile işbirliği altında Avrupa savunmasının kurulması Fransa'nın önceliklerinden biri olma özelliğini koruyor. Bugünkü askeri geçit töreninin teması da bu." ifadelerini kullandı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de Fransız hükümetinin Avrupa ordusu kurulması yönündeki çağrılarını yineledi. Ortak ordu kurulması yönündeki teklif Guy Verhofstadt gibi Avrupalı siyasetçiler tarafından da destekleniyor.

(Enis Günaydın / tr.euronews.com)

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