Düzce'de sel: Bir kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel felaketinde Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılıp kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıplardan 4'ü çocuk.





Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki bölgede hem karada hem derede hem de havadan drone ile arama çalışması yapıldı.





Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT ve DAKE ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 kişi her çalının altına bakarak arama çalışmasını sürdürüyor.





SELDE YEDİ KİŞİ KAYBOLDU





Düzce’de 17 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen selden en fazla etkilenen yerleşim yeri Akçakoca ilçesinin Esmahanım Köyü oldu.





Selde dördü çocuk, ikisi kadın, biri erkek olmak üzere toplam yedi kişi kaybolmuş, önceki gün yapılan aramalarda, eşi ve çocuğuyla birlikte kaybolan Fatma Töngel’in (42) cesedi bulunmuştu.





Akçakoca ve Cumayeri’nde 69 kişi helikopterle kurtarılmıştı.