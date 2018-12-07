Almanya'da Merkel'in yerine gelecek kişi belli oldu

CDU delegelerinin 2. tura giden oylamasında parti genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer aynı zamanda genel başkanlığa seçildi.
Kramp-Karrenbauer, Merkel'in de desteklediği adaydı.
1001 delegenin Hamburg'da oy verdiği parti kongresinde, ilk turda adaylardan Jens Spahn elenirken ikinci turda oyların %51'ini alarak rakibi Friedrich Merz'i geçen Annegret Kramp-Karrenbauer, ilk konuşmasında 'mini Merkel değil, kendisi olarak tanımlanmak istediğini' ifade etti.
Kramp-Karrenbauer, Saarland eyaletinde 2011-2018 arası Başbakanlık yapmıştı