Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da Merkel'in yerine gelecek kişi belli oldu /07 Aralık 2018 19:04

Almanya'da Merkel'in yerine gelecek kişi belli oldu

Almanya'da iktidardaki Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Başbakan Angela Merkel'in yerine kimin parti lideri olacağını belirledi.

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CDU delegelerinin 2. tura giden oylamasında parti genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer aynı zamanda genel başkanlığa seçildi. 

Kramp-Karrenbauer, Merkel'in de desteklediği adaydı.

1001 delegenin Hamburg'da oy verdiği parti kongresinde, ilk turda adaylardan Jens Spahn elenirken ikinci turda oyların %51'ini alarak rakibi Friedrich Merz'i geçen Annegret Kramp-Karrenbauer, ilk konuşmasında 'mini Merkel değil, kendisi olarak tanımlanmak istediğini' ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, Saarland eyaletinde 2011-2018 arası Başbakanlık yapmıştı

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