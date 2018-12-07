Merkel siyaseti ne zaman bırakacağını açıkladı...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) genel başkanlığını bırakacağını açıkladı.





Başkent Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, Aralık ayında Hamburg'ta yapılacak parti kongresinde aday olmayacağını söyledi.





Merkel, başbakanlık görevini ise 2021 yılına kadar sürdürmek istediğini söyledi ancak "Bu başbakan olarak son dönemim" dedi.





Almanya'da 2021'den önce erken seçime gidilmesi halinde ise Merkel bir daha başbakan ya da milletvekili adayı olmayacak.





Oysa Merkel daha önce hep, parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerini birbiriyle ilişkilendirmiş ve parti lideri olarak kaldığı sürece başbakan olacağını söylemişti.





'Partimin alacağı bütün demokratik kararları kabul edeceğim'

Angela Merkel'in favori genel başkan adayının CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer olduğu yönünde haberler var.





Ancak Merkel basın toplantısında parti genel başkanlığı için herhangi bir isim önermeyeceğini söyledi, "Partimin alacağı bütün demokratik kararları kabul edeceğim" dedi.





Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir üst düzey bir CDU kaynağı ise Angela Merkel'in gelecekte Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nda görev yapmayı ise planlamadığını söyledi.





CDU dün Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde yaklaşık 10 puan kaybetmişti.





SPD de 10 puan kaybetti

Öte yandan, Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti de (SPD) Hessen'deki seçimde 10 puan kaybetti.





SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, federal hükümetin zayıf performansının, hayalkırıklığı yaratan sonuca "önemli ölçüde" katkı yaptığını söyledi.





Nahles, SPD'nin 1946'dan bu yana Hessende en kötü sonucunu almasının ardından federal hükümetin "makul" bir çalışma yöntemi bulması gerektiğini belirtti.





Hessen'de ilk sonuçlara göre CDU yüzde 27,9, SPD yüzde 19,9, Yeşiller yüzde 19,5, aşırı sağcı AfD yüzde 12, liberal FDP ise yüzde 7,5 oranında oy aldı.





Almanya'nın Bavyera eyaletinde 14 Ekim'de yapılan seçimlerde de CDU'nun ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 1962 yılından bu yana ilk kez eyalet parlamentosundaki çoğunluğunu kaybetmişti.