Samanyolu Haber /Gündem / İlçe belediyesine kriz yok... 22 milyona bina yaptırıyorlar /07 Aralık 2018 18:47

İlçe belediyesine kriz yok... 22 milyona bina yaptırıyorlar

Kamuda tasarruf çağrıları yapılırken AKP'li Erzurum Palandöken Belediyesi, 2. Abdülhamid'in vefatının 100. yılı anısına Erzurum'da ‘'Akıllı nikah sarayı'' yaptırıyor.

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Sözcü'nün aktardığına göre, Palandöken Belediyesi'nin temelini geçtiğimiz yıl kasım ayında attığı 22 milyon 125 bin liraya mal olması beklenen ‘Nikah Sarayı'nın inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.  Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ‘Nikah Sarayı' için şunları söyledi:

“Burası ilçemizin yeni gözdesi olacak. Bu projemiz toplamda 14 bin metrekare alanı kapsıyor. Evlenecek genç çiftlerimizin bütün ihtiyaçları bu mekânda karşılanacak ve yine konuklar da nezih bir ortamda dünya evine giren kardeşlerimizin bu mutlu anına şahitlik edecekler. Nikah sarayımız, mutlu ve huzurlu ailelerin kurulmasında atılmış ilk adım olacak. Abdülhamid Han'ın vefatının 100'ün yılı hasebiyle bu yatırımı Cennet Mekan Abdülhamid Han'a ithafen inşa edip ilçemize kazandıracağız.”

Palandöken Belediyesi'nin Nikah Sarayı'nın  içerisinde açık ve kapalı otopark, mescit, sığınak, takı ve kutlama fuaye alanları, terzi, kuyumcu, çiçekçi, şekerci, fotoğrafçı, kuaför, gelin ve damat dinlenme odaları, güvenlik sistemi, restoran ve nikâh salonu yer alacak.
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