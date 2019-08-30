Almanya'da bölgesel seçim öncesi büyük endişe

Almanya'da 1 Eylül'de eyalet seçimlerine gidecek Saksonya ve Brandenburg'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) son kamuoyu yoklamalarında başa oynuyor.





Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette yapılacak yerel seçimler öncesi anketler, Brandenburg'da AfD ile Sosyal Demokrasi Partisi'ni (SPD) başa baş gösteriyor. Saksonya eyaletinde ise Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) çok az farkla aşırı sağcı partinin önünde gözüküyor.





2014 yılı seçimlerinde Brandenburg'da SPD yüzde 32'ye yakın oy toplayarak birinci parti olmuştu, AfD'nin oy oranı ise 12,2 idi.





Saksonya'da ise CDU'nun oy oranı yaklaşık yüzde 40, AfD'nin ise yüzde 9,7 idi.





AfD seçimleri Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 2. dönüm noktası olarak görüyor





AfD seçim propagandasını, Almanya'nın doğu ve batısı arasında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizlik üzerine kuruyor. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasını müteakiben gerçekleşen birleşmenin hala tamamlanamadığını iddia eden partinin sloganı ise "Wende 2.0" yani Dönüşüm 2.0.





Aşırı sağcı partinin Brandenburg adayı Andreas Kalbitz, güncel Alman hükümetini soğuk savaş zamanının Doğu Alman iktidarıyla kıyaslıyor: "Bir yakınınla, arkadaşınla, çocuğunla konuşurken çok dikkatli olmalısın çünkü söylediklerini başka bir yerde tekrar edebilirler. Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya) döneminde yaşayanlar bugünün o zamanlar kadar kötü olduğunu söylüyor."