Beşiktaş'ın Premier Lig'den transferi İstanbul'da...

Siyah-Beyazlılar Mısırlı ön libero Mohamed Elneny'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun maaşının ise Beşiktaş tarafından ödeneceği bildirildi.





Konuyla ilgili olarak konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi de “Elneny için Arsenal ile anlaştık. Sağlık kontrollerini başarıyla geçerse sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katacağız” ifadelerini kullanarak transferi doğruladı.





Öte yandan forvet transferi için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Watford’un 30 yaşındaki forveti Stefano Okaka ve Portolu Vincent Aboubakar ile prensipte anlaşma sağladı.





Ancak Başkan Fikret Orman’ın son ana kadar bekleyeceği ve teknik ekiple birlikte kararı verdikten sonra iki isimden birinin kadroya katılacağı öğrenildi.