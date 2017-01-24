Alman Avukatlar Birliği: Türkiye'de hukuk devleti çatırdıyor

Almanya Avukatlar Birliği (DAV) Türkiye'de artık fiili olarak bağımsız bir yargı olmadığını açıkladı. Açıklama, kısa bir süre önce Türkiye'de temaslarda bulunan Birlik Başkanı Ulrich Schellenberg tarafından yapıldı.





Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Schellenberg, "Türkiye'de avukat ve gazetecilerin işlerinin korku ve yaptırımlarla şekillendiğine” dikkat çekerek korkunun hâkim olduğu böylesi şartlar altında bağımsız ve özgür çalışmanın mümkün olmadığını vurguladı.





Tehdit Edilen ve Kovuşturmaya Uğrayan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Alman Avukatlar Birliği Başkanı Schellenberg, "Hukuka erişim yolu ağır şekilde kesintiye uğruyor. Gözaltıların ilk beş gününde avukatların da müvekkilleriyle görüşme imkanı bulunmuyor” dedi.





Avukatların müvekkillerini ancak haftada bir kez bir saat ve kamera gözetiminde görebildiğine dikkat çeken Schellenberg, avukatlar ile müvekkilleri arasında davaya ilişkin belge paylaşılamadığı, notlar alınamadığına ve görüşmelerin de kesintiye uğradığını vurguladı.





Schellenberg, Türkiye'deki avukatların iç hukuk gereği öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması gerektiğini belirterek avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuramadıklarını ifade etti. Schellenberg Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmanın da ihraç edilen hakimler nedeniyle zorlu olduğunu 15 Temmuz'dan bu yana AYM'de 60 bin başvuru biriktiğini kaydetti.