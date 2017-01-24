Samanyolu Haber /Gündem / Reklam kavgası mı vatan müdafaası mı? /24 Ocak 2017 15:48

Reklam kavgası mı vatan müdafaası mı?

Türkiye Gazetesi ile Vakıfbank arasında ibretlik bir kavga yaşanıyor...

SHABER3.COM


Günlerdir Türkiye Gazetesi ile Vakıfbank arasında tuhaf bir kavga yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi Vakıfbank'ı Erdoğan'ın uyarılarına rağmen iş adamlarına kredi vermemekle suçluyor. 

Peki kavga nasıl başladı?

İpucu 4 gün önce Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfadaki haberinde gizli.



"Gerçeği yazdık reklamları geri çektiler" başlıklı haberde Vakıfbank Genel Müdürü İkram Göktaş'ı hedef almıştı.

Türkiye Gazetesi "Erdoğan'ın ikazına rağmen" vurgusuyla bir kamu bankasını ekonomiye zarar vermekle suçluyordu. 

Reklamların kesilmesini ise tehdit olarak değerlendirdi.

Türkiye Gazetesi ve Vakıfbank kavgası giderek büyüdü. 

Dünkü yine birinci sayfadan ve yine “Erdoğan’ın ikazına rağmen" vurgusuyla… "Vakıf iş adamlarının canına okudu” başlığı atıldı. 

Vakıfbank’tan kredi çeken bir iş adamının yaşadıklarına dair iddialara yer verdi. 


Bugün ise kavgaya gruba bağlı İhlas Haber Ajansı dahil oldu.

İHA'da tıpkı Türkiye Gazetesi gibi Vakıfbank'ı ekonomiyi baltalamakla suçluyordu.

Yani bir anlamda Erdoğan'a ekonomik darbe yaptığını iddia ediyordu.



Özetle Türkiye Gazetesi ve Vakıfbank arasındaki kavgayı kim kazanır bilinmez ancak kavganın bir vatan meselesi olmadığı aşikar.

Bir tarafta reklamı sopa olarak kullanan bir banka öte yanda reklamı kesen bankaya karşı karalama kampanyası yapan bir gazete...

Üstelik iki tarafta kendisinin Erdoğan'ın talimatlarını uyguladığını düşünüyor...

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